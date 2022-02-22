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Kayseri Süper Amatör Küme'de 14.hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor.

Ligin 14. hafta karşılaşmalarında oynanan 9 maçta 48 gol atıldı.



Birbirinden önemli karşılaşmaların oynadığı 14.haftada en gollü karşılaşma 9 golün atıldığı Kayserigücü-Buğdaylıspor maçı oldu. Kayseri Şekerspor'un da rakibini 8 golle geçtiği haftada 2 maç da berabere bitti.


Süper Amatör Küme 14. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:


Hacılar Erciyesspor-Gültepespor 4-4


K.Şimşekspor-Erciyes Reşadiye Gençlik 1-1


Kayseri Şekerspor-Sanayi Esnafspor 8-0


Kayserigücü-Buğdaylıspor 5-4


Tomarza Belediyespor-Erciyes Esen Makina 1-5


Kayseri Yolspor-Kayseri Gençlerbirliği 2-1


Kocasinan Ülküspor-Başakpınar Belediyespor 4-1


Talas Anayurtspor-Amarat Gençlikspor 2-0


OSB Atletikspor-Özvatan Gençlikspor 3-2


Esentepespor-Kayseri Yavuzspor 3-0 (Hükmen)

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