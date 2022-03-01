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Kayseri Süper Amatör Küme'de 16.hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor.

Ligin 16. hafta karşılaşmalarında oynanan 9 maçta 39 gol atıldı.


Birbirinden önemli karşılaşmaların oynadığı 16. haftada en gollü karşılaşma 7 golün atıldığı Esentepespor-Kayseri Gençlerbirliği ve OSB Atletikspor-Sanayi Esnafspor maçları oldu. Süper Amatör Küme 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:


Erciyes Esen Makina-Kayserigücü 2-2


Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor 2-1


Hacılar Erciyesspor-Amarat Gençlik 5-1


Kayseri Şekerspor-Başakpınar Belediye 2-1


Kocasinan Ülküspor-Talas Anayurtspor 2-0


Gültepespor-Özvatan Gençlik 1-1


Kayseri Gençlerbirliği-Esentepespor 3-4


OSB Atletikspor-Sanayi Esnafspor 5-2


Tomarza Belediye-Erciyes Reşadiye 3-2


Buğdaylıspor-Yavuzspor 3-0 (H)

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