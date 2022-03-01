Kayseri Süper Amatör Küme'de 16.hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor.
Ligin 16. hafta karşılaşmalarında oynanan 9 maçta 39 gol atıldı.
Birbirinden önemli karşılaşmaların oynadığı 16. haftada en gollü karşılaşma 7 golün atıldığı Esentepespor-Kayseri Gençlerbirliği ve OSB Atletikspor-Sanayi Esnafspor maçları oldu. Süper Amatör Küme 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Erciyes Esen Makina-Kayserigücü 2-2
Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor 2-1
Hacılar Erciyesspor-Amarat Gençlik 5-1
Kayseri Şekerspor-Başakpınar Belediye 2-1
Kocasinan Ülküspor-Talas Anayurtspor 2-0
Gültepespor-Özvatan Gençlik 1-1
Kayseri Gençlerbirliği-Esentepespor 3-4
OSB Atletikspor-Sanayi Esnafspor 5-2
Tomarza Belediye-Erciyes Reşadiye 3-2
Buğdaylıspor-Yavuzspor 3-0 (H)