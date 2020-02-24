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Kayseri Süper Amatör Küme'de 19.hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısının 19.

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısının 19. haftası tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı karşılaşmalar ile hem zirve yarışı hem de alt sıralarda yangın yeri. İşte 19.haftanın sonuçları;


Kayseri Gençlerbirliği 5-3 Kayseri Demirspor


Buğdaylıspor 1-3 Hacılar Erciyesspor


Esen Makina Belsinspor 3-2 Trend Gayrimenkulspor


Kayseri Yolspor 1-0 Kocasinan Şimşekspor


Kocasinan Ülküspor 1-0 Özvatan Gençlikspor


Develispor 8-1 Talas Anayurtspor


Kayseri Şekerspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

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