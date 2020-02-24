Kayseri Süper Amatör Küme'de 19.hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısının 19. haftası tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı karşılaşmalar ile hem zirve yarışı hem de alt sıralarda yangın yeri. İşte 19.haftanın sonuçları;

Kayseri Gençlerbirliği 5-3 Kayseri Demirspor

Buğdaylıspor 1-3 Hacılar Erciyesspor

Esen Makina Belsinspor 3-2 Trend Gayrimenkulspor

Kayseri Yolspor 1-0 Kocasinan Şimşekspor

Kocasinan Ülküspor 1-0 Özvatan Gençlikspor

Develispor 8-1 Talas Anayurtspor

Kayseri Şekerspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)