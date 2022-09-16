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Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 2.

haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.


Kayseri Süper Amatör Küme'de 2022-2023 futbol sezonunda heyecan devam ediyor. sezonu yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Geçtiğimiz hafta donu başlayan yeni sezonda ilk haftanın ardından 2.haftada görev yapacak hakemler belli oldu.


Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


17 Eylül 2022 Cumartesi


Argıncıkspor-Kocasinan Ülküspor: Alim Kandemir


18 Eylül 2022 Pazar


Kocasinan Şimşekspor-Kayserigücü FK: Necati Selçuk Şahin


Sungur FK-Esentepespor : Yusuf Uğurlu


Kayseri Simya Koleji-Kayseri Şekerspor: Hakan Çam


Akkışlaspor-Özvatan Gençlikspor: Hüseyin Keğin


Amaratspor-Yahyalıspor: Nail Berkant Sarıkaya


Trend Gayrimenkul-Gençlerbirliği: Hüseyin Otyakmaz


Kocasinan Yemlihaspor-Kayseri Yolspor: Ahmet Ulu


Gaziosmanpaşaspor-Gültepespor: Cem Eray Eşmekaya

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