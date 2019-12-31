İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme’de lige verilen 2 haftalık ara bu hafta sonu sona eriyor.

Kayseri Süper Amatör Küme'de lige verilen 2 haftalık ara bu hafta sonu sona eriyor.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 2019-2020 futbol sezonunda ligin ikinci yarısı 04-05 Ocak tarihlerinde oynanacak olan 14. hafta karşılaşmaları ile kaldığı yerden devam edecek. 14-15 Aralık tarihlerinde oynanan 13.hafta karşılaşmaların ardından Futbol İl Temsilciliği tarafından 2 hafta ara verildi. 2 haftalık ara bu hafta sonu tamamlanıyor ve heyecan kaldığı yerden devam edecek. Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısında hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt sıralar büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. İşte 14.Haftanın Maç Programı



Kayseri Yolspor-Develispor


Kocasinan Şimşekspor-Buğdaylıspor


Kayseri Gençlerbirliği-Kayseri Sağlıkspor


Esen Makina Belsinspor-Kocasinan Ülküspor


Trend Gayrimenkulspor-Kayseri Şekerspor


Kayseri Demirspor-Hacılar Erciyesspor


Özvatan Gençlikspor-Talas Anayurtspor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.