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Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak.



Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 futbol sezonunda ligin ikinci yarısı 16 Ocak'ta oynanacak olan 10. hafta karşılaşmaları ile kaldığı yerden devam edecek. 26 Aralık tarihlerinde oynanan 9.hafta karşılaşmaların ardından Futbol İl Temsilciliği tarafından 2 hafta ara verilen ligde heyecan kaldığı yerden devam edecek.


Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısında hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt sıralar büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.


Kayseri Süper Amatör Küme'de 10.Haftanın maç programı şöyle:


Sanayi Esnafspor-Özvatan Gençlikspor


Talas Anayurtspor-OSB Atletikspor


Kayseri Yolspor-Erciyes Esen Makina


Kayseri Gençlerbirliği-Erciyes Reşadiye Gençlik


Kayseri Yavuzspor-Kayserigücü


Kocasinan Ülküspor-Gültepespor


Kocasinan Şimşekspor-Buğdaylıspor


Kayseri Şekerspor-Hacılar Erciyesspor


Başakpınar Belediyespor-Amarat Gençlikspor


Esentepespor-Tomarza Belediyespor

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