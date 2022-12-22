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Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.


Kayseri Süper Amatör Küme'de 2022-2023 futbol sezonunda ligin ikinci yarısı 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan 12. hafta karşılaşmaları ile kaldığı yerden devam edecek. 26 Aralık tarihlerinde oynanan 11. hafta karşılaşmaların ardından Futbol İl Temsilciliği tarafından 3 hafta ara verilen ligde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısında A ve B Gruplarında hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt sıralar büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. haftanın maç programı ise şöyle:


24 Aralık 2022 Cumartesi


Kocasinan Yemlihaspor-Yahyalıspor


Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Yolspor


25 Aralık 2022 Pazar


Erciyes Esen Makine FK-Sungur FK


Argıncıkspor-Esentepespor


Amaratspor-Gençlerbirliği


Trend Gayrimenkul-Kayseri Atletikspor


Kayseri Simya Koleji-Gültepespor


Özvatan Gençlikspor-Kayseri Şekerspor


Gaziosmanpaşaspor-Kocasinan Ülküspor

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