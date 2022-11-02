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Kayseri Süper Amatör Küme'de 27 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 8.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda 8. hafta geride kalırken, liderler değişmedi. Büyük heyecana sahne olan 8. haftada 27 gol atıldı.


Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda 8. haftayı 18 puan ile lider olarak Kayserigücü FK, ligin 8. haftasında oynadığı maçta Kayseri Atletikspor ile 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Erciyes Esen Makina FK, ligin 8.haftasında oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor'u 7-0 mağlup ederek kayıpsız yoluna devam ediyor. Süper Amatör Küme'de 8. hafta alınan sonuçlar şu şekilde:


A Grubu


Amaratspor 1-0 Trend Gayrimenkul


Kayeri Atletikspor 1-1 Kayserigücü FK


Kayseri Yolspor 2-0 Gençlerbirliği


Başakpınar Belediyespor 0-1 Kocasinan Şimşekspor


Yemlihaspor 3-0 Develi Emar (Hükmen)


Yahyalıspor (BAY)


B Grubu


Erciyes Esen Makina FK 7-0 Özvatan Gençlikspor


Sungur FK 2-0 Simya Koleji


Kayseri Şekerspor 4-0 Kocasinan Ülküspor


Akkışlaspor 3-1 Esentepespor


Argıncıkspor 3-1 G.O.Paşaspor


Gültepespor (BAY)

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