Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. Hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de dün oynanan 3. hafta müsabakaları ile heyecan devam etti. Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu 10 karşılaşma oynadı ve 3. hafta geride kaldı.

3. haftada oynanan 10 müsabakada tam 43 gol atıldı. 3. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:

Kayserigücü FK 2-1 Esentepespor

Gültepespor 3-5 Talas Anayurt Spor

Erciyes Esen Makina 2-1 Kocasinan Şimşekspor

Başakpınar Belediyespor 3-1 Sanayi Esnafspor

Yavuzspor 2-4 Kayseri Gençlerbirliği

Erciyes Reşadiye Gençlik 2-1 Kayseri Yolspor

Tomarza Belediyespor 6-2 Buğdaylıspor

Özvatan Gençlikspor 1-4 Kayseri Şekerspor

Hacılar Erciyesspor 1-1 OSB Atletikspor

Amaratspor 1-0 Kocasinan Ülküspor