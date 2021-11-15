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Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. Hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme’de dün oynanan 3.

Kayseri Süper Amatör Küme'de dün oynanan 3. hafta müsabakaları ile heyecan devam etti. Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu 10 karşılaşma oynadı ve 3. hafta geride kaldı.



3. haftada oynanan 10 müsabakada tam 43 gol atıldı. 3. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:


Kayserigücü FK 2-1 Esentepespor


Gültepespor 3-5 Talas Anayurt Spor


Erciyes Esen Makina 2-1 Kocasinan Şimşekspor


Başakpınar Belediyespor 3-1 Sanayi Esnafspor


Yavuzspor 2-4 Kayseri Gençlerbirliği


Erciyes Reşadiye Gençlik 2-1 Kayseri Yolspor


Tomarza Belediyespor 6-2 Buğdaylıspor


Özvatan Gençlikspor 1-4 Kayseri Şekerspor


Hacılar Erciyesspor 1-1 OSB Atletikspor


Amaratspor 1-0 Kocasinan Ülküspor

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