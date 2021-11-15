Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. Hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme’de dün oynanan 3.
Kayseri Süper Amatör Küme'de dün oynanan 3. hafta müsabakaları ile heyecan devam etti. Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu 10 karşılaşma oynadı ve 3. hafta geride kaldı.
3. haftada oynanan 10 müsabakada tam 43 gol atıldı. 3. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:
Kayserigücü FK 2-1 Esentepespor
Gültepespor 3-5 Talas Anayurt Spor
Erciyes Esen Makina 2-1 Kocasinan Şimşekspor
Başakpınar Belediyespor 3-1 Sanayi Esnafspor
Yavuzspor 2-4 Kayseri Gençlerbirliği
Erciyes Reşadiye Gençlik 2-1 Kayseri Yolspor
Tomarza Belediyespor 6-2 Buğdaylıspor
Özvatan Gençlikspor 1-4 Kayseri Şekerspor
Hacılar Erciyesspor 1-1 OSB Atletikspor
Amaratspor 1-0 Kocasinan Ülküspor