Kayseri Süper Amatör Küme'de 6.hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 6.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 6.hafta oynanan 7 karşılaşma ile tamamlandı. Lider Develispor deplasmanda farklı kazanarak liderliğini sürdürdü. Oynanan 7 karşılaşmada 33 gol atıldı. Haftanın en gollü karşılaşmasında Özvatan Gençlikspor ile Kocasinan Ülküspor 4-4 berabere kaldı.
İşte 6.Haftanın sonuçlar şu şekilde;
Kayseri Şekerspor 0-4 Kayseri Sağlıkspor
Trend Gayrimenkulspor 2-3 Esen Makina Belsinspor
Kocasinan Şimşekspor 0-1 Kayseri Yolspor
Kayseri Demirspor 2-4 Kayseri Gençlerbirliği
Özvatan Gençlikspor 4-4 Kocasinan Ülküspor
Talas Anayurtspor 1-5 Develispor
Hacılar Erciyesspor 2-1 Buğdaylıspor