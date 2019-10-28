Kayseri Süper Amatör Küme'de 6.hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 6.hafta oynanan 7 karşılaşma ile tamamlandı. Lider Develispor deplasmanda farklı kazanarak liderliğini sürdürdü. Oynanan 7 karşılaşmada 33 gol atıldı. Haftanın en gollü karşılaşmasında Özvatan Gençlikspor ile Kocasinan Ülküspor 4-4 berabere kaldı.

İşte 6.Haftanın sonuçlar şu şekilde;

Kayseri Şekerspor 0-4 Kayseri Sağlıkspor

Trend Gayrimenkulspor 2-3 Esen Makina Belsinspor

Kocasinan Şimşekspor 0-1 Kayseri Yolspor

Kayseri Demirspor 2-4 Kayseri Gençlerbirliği

Özvatan Gençlikspor 4-4 Kocasinan Ülküspor

Talas Anayurtspor 1-5 Develispor

Hacılar Erciyesspor 2-1 Buğdaylıspor