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Kayseri Süper Amatör Küme'de 6.hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 6.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 6.hafta oynanan 7 karşılaşma ile tamamlandı. Lider Develispor deplasmanda farklı kazanarak liderliğini sürdürdü. Oynanan 7 karşılaşmada 33 gol atıldı. Haftanın en gollü karşılaşmasında Özvatan Gençlikspor ile Kocasinan Ülküspor 4-4 berabere kaldı.


İşte 6.Haftanın sonuçlar şu şekilde;


Kayseri Şekerspor 0-4 Kayseri Sağlıkspor


Trend Gayrimenkulspor 2-3 Esen Makina Belsinspor


Kocasinan Şimşekspor 0-1 Kayseri Yolspor


Kayseri Demirspor 2-4 Kayseri Gençlerbirliği


Özvatan Gençlikspor 4-4 Kocasinan Ülküspor


Talas Anayurtspor 1-5 Develispor


Hacılar Erciyesspor 2-1 Buğdaylıspor

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