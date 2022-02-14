İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri Süper Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor.

Cumartesi ve Pazar günü oynanan 13. hafta karşılaşmalarında oynana 9 maçta tam 40 gol atıldı.


13. haftada oynanan 9 maçın 2'sinde 8'er gol atıldı. Kocasinan Ülküspor ile Sanayi Esnafspor 4-4 berabere kalırken Talas Anayurtspor bol gollü maçta Özvatan Gençlikspor'u 5-3 mağlup etti. Süper Amatör Küme 13. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:


Erciyes Esen Makina-Buğdaylıspor 3-1


Kayserigücü-Kocasinan Şimşekspor 1-1


Erciyes Reşadiye Gençlik-Esentepespor 1-3


Tomarza Belediyespor-Gençlerbirliği 1-2


Hacılar Erciyesspor-Başakpınar Belediyespor 6-1


Kayseri Şekerspor-Amarat Gençlikspor 3-0


Gültepespor-OSB Atletikspor 1-0


Kocasinan Ülküspor-Sanayi Esnafspor 4-4


Talas Anayurtspor-Özvatan Gençlikspor 5-3


Kayseri Yolspor-Yavuzspor 3-0 (Hükmen)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.