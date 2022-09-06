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Kayseri Süper Amatör Küme'de hasret bitiyor

Kayseri Süper Amatör Kümede 2022-2023 futbol sezonu 10-11 Eylül 2022 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.


Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezonun açılış maçları 10 Eylül Cumartesi günü Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu sahalarda saat 19.00'da oynanacak. Açılış maçlarında Kayseri Gençlerbirliği-Amarat Gençlikspor ve Kayseri Simya Koleji ile Gültepespor karşı karşıya gelecek. Ligin 1. haftasında Kayserigücü FK ile Erciyes Reşadiye Gençlikspor takımları BAY olarak geçecek.


Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta maç programı şu şekilde;


10 Eylül 2022 Cumartesi Argıncık Stadı 1 Nolu


19.00 Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor


10 Eylül 2022 Cumartesi Argıncık 2 Nolu Saha


19.00 Gültepespor-Kayseri Simya Koleji


11 Eylül 2022 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


15.30 Erciyes Esen Makina-Sungur FK


17.30 Esentepespor-Argıncıkspor


11 Eylül 2022 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


15.30 Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor


17.30Kocasinan Ülküspor-Gazi Osman Paşaspor


11 Eylül 2022 Pazar Vali Muammer Güler Stadı


17.30 Kayseri Atletikspor-Trend Gayrimenkulspor


11 Eylül 2022 Pazar Erkilet Stadı


17.30 Kayseri Şekerspor-Özvatan Gençlikspor


11 Eylül 2022 Pazar Bşakpınar Stadı


16.00 Başakpınarspor-Develi Emar Spor


11 Eylül 2022 Pazar Yahyalı İlçe Stadı


15.30 Yahyalıspor-Kocasinan Yemlihaspor

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