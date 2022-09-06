Kayseri Süper Amatör Küme'de hasret bitiyor

Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezonun açılış maçları 10 Eylül Cumartesi günü Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu sahalarda saat 19.00'da oynanacak. Açılış maçlarında Kayseri Gençlerbirliği-Amarat Gençlikspor ve Kayseri Simya Koleji ile Gültepespor karşı karşıya gelecek. Ligin 1. haftasında Kayserigücü FK ile Erciyes Reşadiye Gençlikspor takımları BAY olarak geçecek.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta maç programı şu şekilde;

10 Eylül 2022 Cumartesi Argıncık Stadı 1 Nolu

19.00 Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor

10 Eylül 2022 Cumartesi Argıncık 2 Nolu Saha

19.00 Gültepespor-Kayseri Simya Koleji

11 Eylül 2022 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

15.30 Erciyes Esen Makina-Sungur FK

17.30 Esentepespor-Argıncıkspor

11 Eylül 2022 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

15.30 Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor

17.30Kocasinan Ülküspor-Gazi Osman Paşaspor

11 Eylül 2022 Pazar Vali Muammer Güler Stadı

17.30 Kayseri Atletikspor-Trend Gayrimenkulspor

11 Eylül 2022 Pazar Erkilet Stadı

17.30 Kayseri Şekerspor-Özvatan Gençlikspor

11 Eylül 2022 Pazar Bşakpınar Stadı

16.00 Başakpınarspor-Develi Emar Spor

11 Eylül 2022 Pazar Yahyalı İlçe Stadı

15.30 Yahyalıspor-Kocasinan Yemlihaspor