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Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarı başladı

Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı dün ve bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı dün ve bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı. Oyanan 6 karşılaşmada ile 14.hafta geride kaldı. Zirvede yer alan Develispor ve Esen Makina Belsinspor haftayı 3 puanla kapattılar.


İşte haftanın sonuçları;


Kayseri Yolspor 2-4 Develispor


Kayseri Gençlerbirliği 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)


Trend Gayrimenkulspor 2-1 Kayseri Şekerspor


Hacılar Erciyesspor 8-0 Kayseri Demirspor


Esen Makina Belsinspor 3-0 Kocasinan Ülküspor


Buğdaylıspor 3-2 Kocasinan Şimşekspor


Özvatan Gençlikspor-Talas Anayurtspor (Kar yağışı nedeniyle ertelendi)

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