Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarı başladı

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı dün ve bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı. Oyanan 6 karşılaşmada ile 14.hafta geride kaldı. Zirvede yer alan Develispor ve Esen Makina Belsinspor haftayı 3 puanla kapattılar.

İşte haftanın sonuçları;

Kayseri Yolspor 2-4 Develispor

Kayseri Gençlerbirliği 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

Trend Gayrimenkulspor 2-1 Kayseri Şekerspor

Hacılar Erciyesspor 8-0 Kayseri Demirspor

Esen Makina Belsinspor 3-0 Kocasinan Ülküspor

Buğdaylıspor 3-2 Kocasinan Şimşekspor

Özvatan Gençlikspor-Talas Anayurtspor (Kar yağışı nedeniyle ertelendi)