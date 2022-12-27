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Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarı başladı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda ligin ikinci yarısı başladı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda ligin ikinci yarısı başladı. Ligde 12 hafta geride kalırken, A Grubunun yeni lideri Kayseri Atletikspor oldu.


2022-2023 futbol sezonu Süper Amatör Küme'de A Grubu'nda Kayserigücü FK'nin puansız BAY geçmesi sonrası Kayseri Atletikspor yeni lider olurken, B Grubunda ise Erciyes Esen Makine FK liderliğini sürdürüyor. Süper Amatör Küme'de 12. hafta alınan sonuçlar ise şu şekilde:


Erciyes Esen Makine FK 4-2 Sungur FK


Gaziosmanpaşaspor 0-3 Kocasinan Ülküspor


Kayseri Simya Koleji 2-0 Gültepespor


Argıncıkspor 1-0 Esentepespor


Özvatan Gençlikspor 3-9 Kayseri Şekerspor


Amaratspor 1-3 Gençlerbirliği


Kocasinan Yemlihaspor 2-1 Yahyalıspor


Kayseri Atletikspor 2-0 Trend Gayrimenkul


Kocasinan Şimşekspor 2-1 Kayseri Yolspor


Başakpınar Bld. 3-0 Develi Emarspor (Hükmen)

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