Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarı başladı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda ligin ikinci yarısı başladı. Ligde 12 hafta geride kalırken, A Grubunun yeni lideri Kayseri Atletikspor oldu.

2022-2023 futbol sezonu Süper Amatör Küme'de A Grubu'nda Kayserigücü FK'nin puansız BAY geçmesi sonrası Kayseri Atletikspor yeni lider olurken, B Grubunda ise Erciyes Esen Makine FK liderliğini sürdürüyor. Süper Amatör Küme'de 12. hafta alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Erciyes Esen Makine FK 4-2 Sungur FK

Gaziosmanpaşaspor 0-3 Kocasinan Ülküspor

Kayseri Simya Koleji 2-0 Gültepespor

Argıncıkspor 1-0 Esentepespor

Özvatan Gençlikspor 3-9 Kayseri Şekerspor

Amaratspor 1-3 Gençlerbirliği

Kocasinan Yemlihaspor 2-1 Yahyalıspor

Kayseri Atletikspor 2-0 Trend Gayrimenkul

Kocasinan Şimşekspor 2-1 Kayseri Yolspor

Başakpınar Bld. 3-0 Develi Emarspor (Hükmen)