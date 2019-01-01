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Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarı başlıyor

2018-2019 futbol sezonu Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’de Lige verilen 1 haftalık ara bu hafta sonu tamamlanıyor.

2018-2019 futbol sezonu Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de Lige verilen 1 haftalık ara bu hafta sonu tamamlanıyor.


Geçtiğimiz hafta Futbol İl Temsilciliği tarafından 1 hafta ara verilen Süper Amatör Küme'de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan 15.hafta maçalarımızla kaldığı yerden devam edecek.


15.Hafta Maç Programı


5 Ocak 2019 Cumartesi


Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor


Hacılar Erciyesspor-Gültepespor


Başakpınar Belediyespor-Yolspor


Özvatan Gençlikspor-Kayseri Demirspor


Esen Makina Belsinspor-Gençlerbirliği


6 Ocak 2019 Pazar


Develispor-Yahyalıspor


Akkışla Gençlikspor-Yahyalıspor

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