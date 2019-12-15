İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2019-2020 sezonu ilk yarısı tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2019-2020 sezonu ilk yarısı tamamlandı. Ligin ilk yarısını Esen Makina Belsinspor lider Develispor'u 2-0 yenerek 30 puanla lider olarak tamamladı.


İşte 13.haftanın maç sonuçları;


Kocasinan Şimşekspor 1-3 Kayseri Şekerspor


Trend Gayrimenkulspor 2-2 Hacılar Erciyesspor


Kayseri Yolspor 6-1 Buğdaylıspor


Kayseri Demirspor 0-6 Talas Anayurtspor


Kayseri Sağlıkspor 0-0 Özvatan Gençlikspor


Kayseri Gençlerbirliği 1-1 Kocasinan Ülküspor


Esen Makina Belsinspor 2-0 Develispor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.