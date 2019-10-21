Kayseri Süper Amatör Küme'de lider değişti

hafta heyecanı tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı haftada lider değişti. 5.haftada 33 gol atılırken, en gollü karşılaşma ise Develispor ile Özvatan Gençlikspor maçı oldu.

İşte 5.haftanın sonuçları;

Kayseri Şekerspor 4-1 Hacılar Erciyesspor

Develispor 6-1 Özvatan Gençlikspor

Kayseri Yolspor 3-3 Kayseri Sağlıkspor

Kayseri Gençlerbirliği 2-4 Trend Gayrimenkulspor

Talas Anayurtspor 0-2 Buğdaylıspor

Kocasinan Ülküspor 3-1 Kayseri Demirspor

Esen Makina Belsinspor 2-1 Kocasinan Şimşekspor