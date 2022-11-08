Kayseri Süper Amatör Küme'de liderler kendinden emin

A Grubu lideri Kayserigücüspor bu hafta sonunda Erkilet Stadı'nda Kayseri Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü saat 15.00'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde Kayserigücüspor'un 19, Kayseri Gençlerbirliği'nin ise 5 puanı bulunuyor. B Grubu lideri Erciyes Esen Makine ise Pazar günü saat 15.00'da Argıncık Stadı 2 Nolu Saha'da Simya Koleji ile karşı karşıya gelecek. Erciyes Esen Makine bu karşılaşma öncesinde 21 puan ile lider. Kayseri Simya Koleji ise 7 puan ile 7. sırada bulunuyor.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayserigücüspor ile B Grubu lideri Erciyes Esen Makine haftayı galip kapatıp zirvedeki yerlerini korumak istiyor.