İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri Süper Amatör Küme'de milli ara sona erdi

UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Kayseri Bölge Karması’nın maçları nedeniyle 1 hafta ertelenen Süper Amatör Küme bu hafta sonunda kaldığı yerden başlayacak.

UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Kayseri Bölge Karması'nın maçları nedeniyle 1 hafta ertelenen Süper Amatör Küme bu hafta sonunda kaldığı yerden başlayacak.


Kayseri Süper Amatör Küme ekipleri lige verilen milli arayı hazırlık karşılaşmaları yaparak değerlendirdi. Cumartesi günü Erkilet Stadı 1 Nolu Saha'da saat 15.00'da oynanacak olan Kocasinan Yemlihaspor-Başakpınarspor karşılaşması ile yeniden başlayacak olan Süper Amatör Küme'de 9. hafta karşılaşmaları oynanacak. Süper Amatör Küme A Grubu'nda 19 puan ile Kayserigücü, B Grubu'nda ise 21 puan ile Erciyes Esen Makine lider olarak mücadelesini sürdürüyor. A Grubu'nda Yahyalıspor ile Kayseri Atletikspor 17'şer puan ile, B Grubu'nda da Kayseri Şekerspor ile Argıncıkspor 18'er puan ile lideri yakından takip ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.