Kayseri Süper Amatör Küme'de milli ara sona erdi

UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Kayseri Bölge Karması'nın maçları nedeniyle 1 hafta ertelenen Süper Amatör Küme bu hafta sonunda kaldığı yerden başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme ekipleri lige verilen milli arayı hazırlık karşılaşmaları yaparak değerlendirdi. Cumartesi günü Erkilet Stadı 1 Nolu Saha'da saat 15.00'da oynanacak olan Kocasinan Yemlihaspor-Başakpınarspor karşılaşması ile yeniden başlayacak olan Süper Amatör Küme'de 9. hafta karşılaşmaları oynanacak. Süper Amatör Küme A Grubu'nda 19 puan ile Kayserigücü, B Grubu'nda ise 21 puan ile Erciyes Esen Makine lider olarak mücadelesini sürdürüyor. A Grubu'nda Yahyalıspor ile Kayseri Atletikspor 17'şer puan ile, B Grubu'nda da Kayseri Şekerspor ile Argıncıkspor 18'er puan ile lideri yakından takip ediyor.