Kayseri Süper Amatör Küme'de Play-Off takımları belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B grubunda ilk iki sırayı alan ekipler belli oldu. Kayseri şampiyonunu belirleyecek Play-Off grubuna yükselen 4 takım netleşti. Kayseri süper Amatör Küme A Grubu'nda Atletikspor ile Şimşekspor ilk iki takım arasına girerek Play-Off vizesi aldı. B Grubu'nda ise Erciyes Esen Makina'nın ardından Kayseri Şekerspor ikinci sırada yerini aldı. Böylece 4 Play-Off takımı belli oldu.

Kayseri Atletikspor, Kocasinan Şimşekspor, Erciyes Esen Makina FK ve Kayseri Şekerspor önümüzdeki günlerde çapraz eşlemle neticesinde müsabakalara çıkıp şampiyonluk için ter dökecek. A Grubu birinci Kayseri Atletikspor ile B Grubu ikincisi Kayseri Şekerspor ve A Grubu ikincisi Kocasinan Şimşekspor ile B Grubu birincisi Erciyes Esen Makina FK yarı finalde karşı karşıya gelecek. Play-Off programı ilerleyen günlerde belli olacak.