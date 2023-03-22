Kayseri Süper Amatör Küme'de Play-Off yarışı devam ediyor

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı devam ediyor. Son 2 haftaya girerken Atletikspor, Kocasinan Şimşekspor ve Kayserigücü arasında kıyasıya yarış devam ediyor.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda son 2 haftaya girildi. Kayseri Atletikspor, Kocasinan Şimşekspor ve Kayserigücü arasındaki mücadele devam ediyor. İlk 2 sırayı alacak takımların Play-Off'a yükseleceği A Grubu'nda son iki haftaya girilirken Kayseri Atletikspor 46 puanla zirvede bulunuyor. Kocasinan Şimşekspor'un 43 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta Kayserigücü de 41 puanla 3. sırada bulunuyor.

Kayseri Atletikspor bu hafta Kocasinan Yemlihaspor ile oynayacak. Kocasinan Şimşekspor bu hafta sonu Gençlerbirliği ile üç puan mücadelesi verecek. Kayserigücü ise Yahyalıspor ile karşılaşacak.