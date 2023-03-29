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Kayseri Süper Amatör Küme'de son hafta

Kayseri Süper Amatör Küme, hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.


Kayseri Süper Amatör Küme 2022-2023 futbol sezonu Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların ardından tamamlanacak. A Grubu'nda Kayseri Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor Play-Off'u garantilerken B Grubu'nda ise Erciyes Esen Makine FK Play-Off'u garantiledi. B Grubun'da Play-Off'a yükselecek son takım Pazar günü oynanacak 2 karşılaşmanın ardından belli olacak. A Grubu'nda ligin son haftasını Kayseri Atletikspor, Kocasinan Yemlihaspor ve B Grubu'nda Esentepespor ve Özvatan Gençlikspor hükmen kazanarak kapatacak. Süper Amatör Küme'de ligin son hafta maç programı ise şu şekilde:


01 Nisan Cumartesi


Başakpınarspor-Trend Gayrimenkulspor


02 Nisan Pazar


Kocasinan Ülküspor-Kayseri Simya Koleji


Erciyes Esen Makine FK-Argıncıkspor


Kayseri Yolspor-Kayserigücü FK


Kayseri Şekerspor-A. Akkışlaspor


Yahyalıspor-Kocasinan Şimşekspor

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