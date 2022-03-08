Kayseri Süper Amatör Küme'de son hafta programı açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 18.
hafta maç programı belli oldu. Futbol İl Temsilciliği yeni maç programını yayınladı.
Kayseri Süper Amatör Küme 2021-2022 futbol sezonu yarın oynanacak olan maçlar sonrası tamamlanacak ve ardından Play Off ile Play Out maçları oynanacak. Kayseri Futbol İl Temsilciliği yayınladığı maç programı sonrası 8 maç bugün 3 sahada oynanacak. Erciyes Esen Makinaspor, Gültepespor ve Esentepespor rakiplerinin ligden çekilmesi nedeniyle son haftayı maç yapmadan hükmen galibiyetle kapatacak. İşte haftanın programı şu şekilde;
8 Mart 2022 Salı Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
16.00 Kayserigücü-Erciyes Reşadiye Gençlikspor
18.00 Hacılar Erciyesspor-Kocasinan Ülküspor
20.00 Özvatan Gençlikspor-Amarat Gençlikspor
8 Mart 2022 Salı Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
16.00 Talas Anayurtspor-Başakpınar Belediyespor
18.00 OSB Atletikspor-Kayseri Şekerspor
20.00 Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Gençlerbirliği
8 Mart 2022 Salı Develi İlçe Stadı
16.00 Tomarza Belediyespor-Kayseri Yolspor