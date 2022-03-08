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Kayseri Süper Amatör Küme'de son hafta programı açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 18.

hafta maç programı belli oldu. Futbol İl Temsilciliği yeni maç programını yayınladı.


Kayseri Süper Amatör Küme 2021-2022 futbol sezonu yarın oynanacak olan maçlar sonrası tamamlanacak ve ardından Play Off ile Play Out maçları oynanacak. Kayseri Futbol İl Temsilciliği yayınladığı maç programı sonrası 8 maç bugün 3 sahada oynanacak. Erciyes Esen Makinaspor, Gültepespor ve Esentepespor rakiplerinin ligden çekilmesi nedeniyle son haftayı maç yapmadan hükmen galibiyetle kapatacak. İşte haftanın programı şu şekilde;


8 Mart 2022 Salı Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


16.00 Kayserigücü-Erciyes Reşadiye Gençlikspor


18.00 Hacılar Erciyesspor-Kocasinan Ülküspor


20.00 Özvatan Gençlikspor-Amarat Gençlikspor


8 Mart 2022 Salı Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


16.00 Talas Anayurtspor-Başakpınar Belediyespor


18.00 OSB Atletikspor-Kayseri Şekerspor


20.00 Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Gençlerbirliği


8 Mart 2022 Salı Develi İlçe Stadı


16.00 Tomarza Belediyespor-Kayseri Yolspor

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