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Kayseri Süper Amatör Küme'ye 6 bilet

Kayseri 1.

Amatör Küme'de mücadele edecek 53 takımdan 6'sı Süper Amatör Küme'ye yükselecek.


Kayseri Futbol İl temsilcisi Mehmet Yücel, Mart ayı içerisinde başlayacak 1.Amatör Küme'den 6 takımın Süper Amatör Küme'ye yükseleceğini söyledi. Mehmet Yücel, 1.Amatör Küme gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımların kendi aralarında çapraz eşleşme ile playoff oynayacaklarını ve bu maçlar sonrasında 6 takımın Süper Amatör Küme'ye yükseleceğini ifade etti.


Mehmet Yücel, gruplarda son 3 sırayı alan takımların direkt olarak alt lige düşeceğini de ifade ederek, diğer küme düşecek takımların da Play Out oynayarak belli olacağını dile getirdi.

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