Kayseri Süper Amatör Kümeye milli ara

Kayseri'de Süper Amatör Küme'ye Bölge Karması'nın Avrupa'da mücadele ettikleri ülkelerin şampiyonları ile 2 Kasım'da oynayacakları karşılaşmalar nedeniyle 1 haftalık milli ara verildi.

UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği finalinde Sakarya karmasını mağlup ederek Türkiye Şampiyonu olan ve Türkiye'yi temsil edecek olan Kayseri Karması yarın sabah İstanbul'a gidiyor. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Kayseri Amatör Bölge Karması'nın Türkiye'yi temsil edecek olması nedeniyle müsabakalara 1 hafta ara verdiklerini söyledi.

Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, “Kayseri Bölge Karması'nda Süper Amatör Küme'de oynayan oyuncuların olması nedeniyle Süper Amatör Küme'ye 1 hafta ara verdik” dedi.