Kayseri Süper Amatör Liginde son 4 hafta heyecanı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2019-2020 sezonunun tamamlanmasına 4 hafta kaldı.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tıp korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır spor müsabakaları oynanmıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun almış olduğu kararlar sonrası yerel ligler 18 Temmuz 2020 tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Kayseri Süper Amatör Küme'de kalan son 4 hafta heyecanı 18 Temmuz'da start alacak. Takımlar yavaş yavaş çalışmalarına başlarken kalan son 4 haftanın nasıl oynanacağı ise merak konusu. Ligin kalan son 4 haftasında hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olacak. İşte Süper Amatör Küme'de kalan son 4.Haftanın Maç Programı;

23.Hafta

Kayseri Gençlerbirliği-Kayseri Şekerspor

Esen Makina Belsinspor-Hacılar Erciyesspor

Kayseri Yolspor-Talas Anayurtspor

Kocasinan Şimşekspor-Özvatan Gençlikspor

Trend Gayrimenkulspor-Kayseri Demirspor

Kocasinan Ülküspor-Buğdaylıspor

Kayseri Sağlıkspor-Develispor

24.Hafta

Kayseri Demirspor-Kayseri Sağlıkspor

Özvatan Gençlikspor-Trend Gayrimenkulspor

Talas Anayurtspor-Kocasinan Şimşekspor

Hacılar Erciyesspor-Kayseri Yolspor

Kayseri Şekerspor-Esen Makina Belsinspor

Buğdaylıspor-Kayseri Gençlerbirliği

Develispor-Kocasinan Ülküspor

25.Hafta

Kayseri Gençlerbirliği-Develispor

Esen Makina Belsinspor-Buğdaylıspor

Kayseri Yolspor-Kayseri Şekerspor

Kocasinan Şimşekspor-Hacılar Erciyesspor

Trend Gayrimenkulspor-Talas Anayurtspor

Kayseri Demirspor- Özvatan Gençlikspor

Kayseri Sağlıkspor-Kocasinan Ülküspor

26.Hafta

Develispor-Esen Makina Belsinspor

Özvatan Gençlikspor-Kayseri Sağlıkspor

Talas Anayurtspor- Kayseri Demirspor

Hacılar Erciyesspor-Trend Gayrimenkulspor

Kayseri Şekerspor-Kocasinan Şimşekspor

Buğdaylıspor-Kayseri Yolspor

Kocasinan Ülküspor-Kayseri Gençlerbirliği