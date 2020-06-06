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Kayseri Süper Amatör Liginde son 4 hafta heyecanı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2019-2020 sezonunun tamamlanmasına 4 hafta kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2019-2020 sezonunun tamamlanmasına 4 hafta kaldı.


Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tıp korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır spor müsabakaları oynanmıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun almış olduğu kararlar sonrası yerel ligler 18 Temmuz 2020 tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Kayseri Süper Amatör Küme'de kalan son 4 hafta heyecanı 18 Temmuz'da start alacak. Takımlar yavaş yavaş çalışmalarına başlarken kalan son 4 haftanın nasıl oynanacağı ise merak konusu. Ligin kalan son 4 haftasında hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olacak. İşte Süper Amatör Küme'de kalan son 4.Haftanın Maç Programı;


23.Hafta


Kayseri Gençlerbirliği-Kayseri Şekerspor


Esen Makina Belsinspor-Hacılar Erciyesspor


Kayseri Yolspor-Talas Anayurtspor


Kocasinan Şimşekspor-Özvatan Gençlikspor


Trend Gayrimenkulspor-Kayseri Demirspor


Kocasinan Ülküspor-Buğdaylıspor


Kayseri Sağlıkspor-Develispor


24.Hafta


Kayseri Demirspor-Kayseri Sağlıkspor


Özvatan Gençlikspor-Trend Gayrimenkulspor


Talas Anayurtspor-Kocasinan Şimşekspor


Hacılar Erciyesspor-Kayseri Yolspor


Kayseri Şekerspor-Esen Makina Belsinspor


Buğdaylıspor-Kayseri Gençlerbirliği


Develispor-Kocasinan Ülküspor


25.Hafta


Kayseri Gençlerbirliği-Develispor


Esen Makina Belsinspor-Buğdaylıspor


Kayseri Yolspor-Kayseri Şekerspor


Kocasinan Şimşekspor-Hacılar Erciyesspor


Trend Gayrimenkulspor-Talas Anayurtspor


Kayseri Demirspor- Özvatan Gençlikspor


Kayseri Sağlıkspor-Kocasinan Ülküspor


26.Hafta


Develispor-Esen Makina Belsinspor


Özvatan Gençlikspor-Kayseri Sağlıkspor


Talas Anayurtspor- Kayseri Demirspor


Hacılar Erciyesspor-Trend Gayrimenkulspor


Kayseri Şekerspor-Kocasinan Şimşekspor


Buğdaylıspor-Kayseri Yolspor


Kocasinan Ülküspor-Kayseri Gençlerbirliği

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