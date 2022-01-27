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Kayseri Süper Amatör'de maçlar Pazar günü

Kayseri Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanacak maçların programı belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanacak maçların programı belli oldu. Bu hafta 9 müsabaka oynanacak.



Kayseri Süper Amatör Küme'de 9 müsabaka Pazar günü oynanacak. Futbol il temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre; haftanın ilk maçı Buğdaylıspor ile Kayseri Gençlerbirliği arasında oynanacak. Argıncık 1 Nolu sahadaki bu maç saat 11'de başlayacak. Bu Pazar günü oynanacak Süper Amatör küme maçları şu şekilde:


Buğdaylıspor-Kayseri Gençlerbirliği


Kayserigücü-Yolspor


Erciyes Esen Makine-Esentepespor


Amarat Gençlikspor-Sanayi Esnafspor


Gültepespor-Kayseri Şekerspor


Özvatan Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor


OSB Atletikspor-Başakpınar Belediyespor


Hacılar Erciyesspor-Talas Anayurtspor


Tomarza Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor

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