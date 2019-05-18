Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per: "19 Mayıs, Türk Milletinin Bağımsızlığının simgesidir"

Dr. Hüseyin Per; 19 Mayıs'ın, zulme boyun eğmeyen ve esareti kabul etmeyen Türk Milletinin ilk kıvılcımı yaktığı gün olduğunu söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Başkan Hüseyin Per, “Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması, ülkemizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olmuştur. 19 Mayıs 1919, Atatürk önderliğinde Samsun'da milli mücadelenin fiilen başlatıldığı, Türk milletinin zorluk ve yokluklara rağmen emperyalist güçlere karşı durduğu, hürriyet mücadelesine tüm benliğiyle yürüdüğü bir başlangıcın tarihidir. 19 Mayıs, Türk Milletinin kaderinin sadece bağımsızlık olduğunun simgesidir. 19 Mayıs'ın 100. Yıl dönümünde hangi karanlık oyunu ve tuzağı kurarlarsa kursunlar, Türk Milletinin bağımsızlık ülküsünden vazgeçmeyeceğimizin bilinmesi gerekir. Türk Milleti, genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeği ile her zaman esarete dur demiştir. İşte bu duygu ve düşüncelerle büyük sıkıntı ve yokluklar içerisinde verilen çetin mücadele ile kurulan Türkiye Cumhuriyetini Atatürk gençlere emanet etmiş, böylelikle Türk gençliğine olan sonsuz güvenini vurgulamıştır” ifadelerini kullandı.

Dr. Hüseyin Per mesajında; “19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünde Aziz Türk Milletimizin ve Türk gençliğinin Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularımla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.