İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Tabip Odası Doktora Yapılan Saldırıyı Kınadı

Kayseri Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.

Hakan Karabulut, Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevi başında bir doktorun darp edilmesi olayını şiddetle kınadıklarını ve Tabip Odası olarak başlatılan hukuki sürece müdahil olduklarını söyledi.


Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Dr. Hakan Karabulut, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların her geçen gün arttığını belirterek, "Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde "Hastayı görmeden ilaç yazamam" diyen Dr. Ali Has isimli hekim arkadaşımız Mustafa G. İsimli hasta yakını tarafından darp edilmişti. Bununla ilgili Tabip Odası olarak başlatılan yasal sürece müdahil olduk ve konu yakından takip ediliyor” dedi.


Karabulut açıklamasında şu görüşlere yer verdi:


“Bu utanç verici saldırıya uğrayan hekimimiz Dr. Ali Has darp edilmesine rağmen görevine devam etmiş ve hekimlik mesleğinin ne kadar fedakârlık gerektirdiğini ispatlamıştır. Hastaları sağlığına kavuşturmak için gece gündüz demeden büyük fedakârlıklarla çalışan ve hepimizin ihtiyaç duyduğu anda özveriyle hizmete koşan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarına karşı yapılan saldırıları Kayseri Tabip Odası olarak şiddetle kınıyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.