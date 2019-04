Kayseri Tabip Odası'ndan 'Zalim İstanbul' dizisine suç duyurusu

Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, özel bir televizyon kanalında yayımlanan “ Zalim İstanbul” dizisinin bir sahnesinde filmin baş aktörlerinden birisinin yeğeninin tedavisi ile ilgilenen hekime karşı kullandığı aşağılayıcı, tehdit edici ifadeler nedeniyle tepki gösterdi. Başkan Hüseyin Per, “ Toplum nezdinde hekimlerin saygınlığını ve onurunu zedeleyen ifadelere yer verilmesi, film dahi olsa kabul edilecek bir tutum değildir. Her gün onlarca sağlık kuruluşunda hasta veya yakınları tarafından şiddet gören hekimlerimiz, bu türlü dizilerin yüzünden toplam nezdinde yanlış imaj sahibi yapılmak isteniyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Bu dizide yer alan senaryoyu yazan senarist, yapımcı ve diziyi yayınlayan kanalı duyarlı olmaya davet eden Başkan Hüseyin Per, “ Kayseri Tabip Odası olarak senarist ve yapımcı hakkında Cumhuriyet Savcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RÜTÜK)'ü de göreve davet ediyoruz. Hekimlere şiddeti özendiren bu türlü yayınlara izin vermemeliler” diye konuştu.