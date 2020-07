“Kayseri tarımın da merkezi olacak"

Memduh Büyükkılıç , Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından yürütülen "Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmasın Projesi" kapsamında düzenlediği ‘”Tarla Günü” etkinliğine katıldı.

“Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmasın Projesi” kapsamında düzenlenen ve Türkiye tohumculuğunda "Yerli ve Milli" çeşitlerin ekimini artırmaya yönelik yapılan “Tarla Günü” etkinliği Bünyan'da gerçekleşti. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra , TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yıldız, Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez, Ziraat Odaları Başkanları, Üreticiler ve TAGEM e bağlı araştırma enstitülerinde çalışan teknik personel katıldı.

“TOHUM DESTEĞİ KONUSUNDA GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPTIK”

Memduh Büyükkılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, yerli ve milli tohum ile “Tarla Günü” etkinliğinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

“Projenin anlamlı ve önemli olduğuna inanıyorum. O yüzden de buraya koşarak geldiğim bir projeyi paylaşmaktan gurur duyuyorum. Ne güzel kelimeler telaffuz ediliyor. ‘Yerli ve Milli'. Tohum konusunda hani üstad diyor ya; ‘Tohum at, bitmezse toprak utansın' diye biz tohumumuzu atınca, Allah'ın izniyle toprak utanmayacak. Gereğini yapacağız. Çeşitlendirilmiş bu tohumlarla da değişik alanlar da en güzel sonuçlar alacağız. Biliyorsunuz, SİHA'nın ithalatına müsaade edilmediğinde de biz de SİHA'mızı kendimiz yaptık. Demek ki bazen komşunun muhabbeti, bizleri mal sahibi yapar. Biz de o anlayış içerisinde her alanda kendimize yetecek konuma gelmek ve bu yönde kendimizi geliştirmek zorundayız. Değerli Başkanlarımız burada telaffuz ettiler, bu Pandemi döneminde anladık ki Kayseri, endüstrinin ve ticaretin merkezi. Bundan sonraki süreçte tarımın da merkezi olacaktır. Bu alanda gerek hükümetimizin, gerekse de yerel de belediye olarak bizlerin üzerine ne düşüyorsa her türlü desteğe hazır olduğumuza buradan paylaşmak istiyorum”

Büyükşehir Belediyesi olarak tohum desteği konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Bu alanda yaklaşık 2,5 Milyonluk bir projeyle biz de varız diyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz bizim bereketimizdir. Elbette, ay yıldızlı Türk Bayrağına, vatanına, milletine bağlı olarak bir arada olduğumuz zaman bize kimsenin gücü yetmez. Türkiye artık dünkü Türkiye değil. Türkiye kendisinden söz ettiren, ‘Türkiye olmazsa bu iş olmaz' dedirttiren bir ülke. Gerek dış politikada, gerekse yönetim konusunda, gerek savunma sanayi konusunda her alanda Türkiye diyorlar. Sağlık konusunda da aynı şekilde. Doktor olarak söylüyorum. Pandemi sürecindeki sağlık alanındaki başarımızı gururla hepimiz paylaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızla ayrıca gurur duyuyoruz. Çünkü Kayseri'mize 1600 yataklı, Şehir Hastanesi'ni kazandırmak suretiyle bizlerin en az hastalığı atlatan şehir ve ülke olmamızı sağladı. 30'dan fazla sağlık kuruluşumuzla, gurur kaynağımız Erciyes'imizle, diğer kurum ve kuruluşlarımızla güzel çalışmalar yapıldı. Burada şu an hep beraberiz. Şükürler olsun ne güzel bir birliktelik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Programda konuşan TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan da Kayseri'de 40'dan fazla yerli ve milli tohum çeşidinin denemesi yapıldığını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise, “Türkiye de kim ne kadar isterse hem yerli hem de milli tohuma ulaşabilme imkânına sahip. Kayseri, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın hep söylediği gibi evet bir sanayi şehri ama Kayseri, Türkiye'deki tarım merkezi olma konusunda ciddi adımlar atıyor “dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, “Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmasın Projesi" kapsamında Bünyan'da Gökçeler Tarım'ın yerli tohum konusunda yaptığı ürünleri inceleyerek, 42 çeşit tohum hakkında bilgiler de aldı. Kayseri'de yapılan önemli ve anlamlı çalışmaları yerinde gördüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Profesyonel olarak Gökçe Tohum'un yaptığı bu iş birliği ile sertifikalı tohumculuk açısından, özellikle buğdayın 42 çeşit yetiştirilmiş olması bizleri memnun etti. Tarım İl Müdürlüğümüze, TAGEM Genel Müdürlüğümüze özellikle teşekkür ediyorum. Kayseri'mizin bu alanda yapacağı çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa her türlü desteği vermeye hazırız. Bugün burada hep bir aradayız. Birliğin, beraberliğin gücün ne olduğunu hep beraber gösterdiler” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile beraber Bünyan Sanayi Sitesi'ndeki esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.