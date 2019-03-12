İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri TFFHGD Yönetiminden kınama

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3.

Grupta oynanan Haçkaspor ile Kelkit Belediye Hürriyetspor maçını yöneten Kayseri Bölgesi Bölgesel Hakemi Burak Altınel'e ve yardımcı hakeme karşı gerçekleştirilen sportmenlik dışı hareketlerden ötürü Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi kınama yazısı yayınladı.


Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şube Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “10.03.2019 Pazar günü Trabzon İli, Düzköy Stadında oynanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig, 3. Grup ekiplerinden Haçkaspor ile Kelkit Belediye Hürriyetspor arasında oynanan müsabaka sonrası çıkan olaylarda Haçka Spor takımının taraftarları müsabakayı yöneten hakemimiz Burak Altınel ve Yardımcı hakemlerimize karşı kötü söz eyleminde bulunup, darp, şiddet ve fiili saldırı gerçekleştirmişlerdir. Kendisine taraftar diyen ama bu sahalarda asla yeri olmayan bu tür kişiler (Holiganlar) temizlenmedikçe futbolun geleceğinden bahsedemeyiz. Bizler, hakem camiası olarak, her zaman futbolun Fair-Play ilkeleri içerisinde oynanmasını sağlamaya çalışacağız. Futbol sevgi, barış, dostluk ve kardeşliktir. Gelişen olaylar sonucunda bu tür seviyesiz ve fütursuzca yapılan saldırıyı gerçekleştiren kişileri TFFHGD Kayseri Şubesi olarak, Hakemlerimiz adına şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Hakemlerimize geçmiş olsun dileklerimizle; her zamanki hakkaniyet ve disiplinden taviz vermeden bu olaya adı karışanlarla ilgili idari ve yasal işlemlerin yürütülmesinin sonuna kadar takipçisi olacağız” cümleleri kuruldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.