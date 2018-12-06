Kayseri Ticaret Borsası'ndan Kayseri Şeker'e ziyaret

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Borsa Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Şeker'in özelleştirmenin yüz akı olduğu ve 2018-2019 kampanya dönemini başarılı şekilde yürütmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarındaki kampanya dönemi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyelerinden Bekir Çizmeli, Yunus Karaca ve İsa Yürdem de hazır bulundular.