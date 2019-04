Kayseri Ticaret Odası'nda, İstihdam Teşvikleri ve SGK Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy,” İstihdam için özellikle hükümetimizin sağladığı imkanlar oldukça önemlidir” dedi.

İş istihdamı alanında işsiz vatandaşlara çözüm üretmek için gerçekleştirilen İstihdam Teşvikleri ve SGK Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'nda, teşviklerin iş ve işçi bulma konusunda çok önemli bir yere sahip olduğunun altı çizildi. Düzenlenen toplantıya Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, SGK Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Hasgül, SGK Kocasinan İlçe Müdürü Harun Kekik ve üyeler katıldı.

Devlet tarafından sunulan teşviklerin çok önemli olduğunu ve her toplantıda dile getirerek yararlanılmasını istediklerini belirttiklerini söyleyen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Bildiğiniz üzere 21 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; 2,5 milyon kişiye yeni iş kapısı olmamız için İstihdam seferberliği çağrısı yaptı. Bu çağrıya en büyük destek Odamızın da çatısı altında bulunduğu Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. 365 Oda ve Borsa bu çağrıya sessiz kalmayarak Burası Türkiye Burada İş var diyerek kampanyaya sahip çıktı. Biz de Kayseri Ticaret Odası olarak, Kayseri olarak yine her zaman olduğu gibi devletimizin yanında yer aldık ve en az artı 1 istihdam diyerek Kayserili firmalara çağrıda bulunduk. 21 Ocak tarihinden bu yana yapılan her toplantıda, gittiğimiz her yerde konuyu istihdama getiriyor, istihdamın ülke kalkınmasındaki öneminden bahsediyoruz. Ülke olarak hedeflerimiz büyük. Hedefimiz daha çok büyümek, en büyükler arasında yerimizi almak. Hedefimiz belli, hedefe giden yol da belli. Hedefimize ulaşmak için üretmeli, ürettiğimizi dışarıya satmalı ve bunu yatırıma dönüştürerek büyümede sürekliliği sağlamalıyız. Bu kapsamda yapacağımız her yeni istihdam, üretime destek niteliğindedir. İstihdam için özellikle hükümetimizin sağladığı imkanlar oldukça önemlidir. Bizler de iş dünyası olarak bu fırsatı değerlendirmeli, en az 1 kişiye istihdam imkanı sağlamalıyız. Her yeni istihdamın bereketiyle geleceğine inanıyorum. Hem işveren hem de çalışan için birçok avantajı beraberinde getiren teşvik paketini KTO olarak her fırsatta dile getirmeye çalışıyor, özellikle sosyal medya hesaplarımızda bu teşvikleri paylaşıyoruz fakat işin uzmanlarının bu konuda ki sunumları daha yararlı olacaktır. Bugün SGK'dan gelen uzmanlarımız bu konuda detaylı bilgiler aktararak, uygulamalar hakkında kafanıza takılan soru işaretlerini giderecekler. Toplantımızın, en az bir işsize iş kapısı olmaya vesile olarak hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, SGK'nın doğumdan ölüme kadar bir husus olduğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Öncelikle sosyal güvenlik kurumu uygulamalarını, hayatımızın her alanında sadece istihdam veya prim gibi düşünmemek gerekiyor. Biz bunu şöyle ifade ediyoruz, kişinin doğumundan itibaren başlayarak ölümden sonraki süreci dahi takip eden ve ilgilendiren bir husustur sosyal güvenlik kurumu uygulamaları. Dolayısıyla, hayatımızın her alanında SGK var. Bundan dolayı, biz bunu çok önemsiyoruz özelikle Kayserimizdeki ticaret odası, baktığımız zaman bir çatı burada. Sanayi odası ve diğer kurumların tamamı ticaret odası üyesi olduğu için, yanlış hatırlamıyorsam 18 bin 500 üyesiyle, şu anki en büyük ticaret odası konumunda. Biz, sayın başkanımızla çok yakın iş birliği içerisinde istişareler yapıyoruz. Kayserimizi bir adım daha öteye nasıl götürürüz bunun çabasındayız. Herkes kendi dükkanının önünü süpürürse her yer tertemiz olur mantığıyla, bizim yerimiz Kayseri. Biz Kayseri'deki, mevcut 2017'de yapmış olduğumuz olumlu ve uyumlu çalışmalar içerisinde ilk 10'a nasıl girdiysek, İnşallah 2019'da da aynı neticeyi alarak, bu yarıştan çıkmak istiyoruz. Sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi, her işçinin bereketiyle birlikte geldiğini bilmenizi istiyorum. Burada iş var, burası Kayseri”