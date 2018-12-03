Kayseri Ticaret Odası İle ORAN Kalkınma Ajansı arasında protokol imzalandı

Kayseri Ticaret Odası, ‘Dijital Dönüşümle Kapasite Artırımı Eğitim ve Danışmanlık' projesine ilişkin Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ile İşbirliği Protokolü imzaladı.

20 bine yakın üyesi ile Kayseri'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kayseri Ticaret Odası, üyelerinedaha verimli hizmet sunabilmek adına ‘Dijital Dönüşümle Kapasite Artırımı Eğitim ve Danışmanlık' projesi geliştirdi.

Oda bünyesinde oluşturulan 10 kişilik proje ekibi ile hazırlanan ve tüm detayları en ince ayrıntısına kadar planlanan proje, geçtiğimiz günlerde ORAN Kalkınma ajansına sunularak kabul gördü.

Projenin kabul edilmesinin ardından hazırlanan protokol, Başkan Gülsoy'un makamında düzenlenen tören ile imzalandı.

Protokol töreninde konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Kayseri Ticaret Odamızda “Dijital Dönüşümle Kapasite Artırımı Eğitim ve Danışmanlık” projesi protokolü imzaladık. ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimize de bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Üyelerimiz, şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bu tür projelerimiz devam edecek. Üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek için onların menfaatine olacağını düşündüğümüz projelerimizi hayata geçirmeye başladık. İnşallah yakın zamanda olumlu yansımalarını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Proje hakkında detaylı bilgi veren Başkan Gülsoy; “Proje kapsamında 46 personel eğitim alacak. Dijital dönüşümün öneminden bahsediyoruz fakat dijital dönüşümdeki eksiklerimizi giderme noktasında zayıf kalıyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz proje ile üyelerimizin bilgilerini dijital ortamda saklayarak daha güvenli hale getirecek ve bilgiye ulaşım hızını artırmış olacağız. Proje ekibinde yer alan tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Ticaret Odası ile yapılan protokole imza atmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Ahmet Emin Kilci ise, “Ticaret Odası ile imzaladığımız bu proje, her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. “Dijital Dönüşümle Kapasite Artırım Eğitim ve Danışmanlık Eğitimi” projesi ile birlikte Kayseri Ticaret Odası kendi standart arşivini dijital arşive dönüştürecek. Bu anlamda hem eğitim hem de danışmanlık hizmeti alacak böylece kaliteyi daha da artırmış olacaklar” diye konuştu.