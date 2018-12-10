Kayseri Ticaret Odası, Kalite denetimini başarı ile geçti

Yaptığı çalışmalar doğrultusunda KTO, ISO 9001:2015 KYS 2. Gözetim tetkiki sonucunda Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin devamına hak kazanarak başarısına bir yenisini daha ekledi.

TSE Kayseri Bölge Müdürlüğü Baş Tetkik Görevlisi Hilal Durukan tarafından gerçekleştirilen tetkik açılış toplantısına; KTO Genel Sekreter Vekili Mustafa Bekarlar, Genel Sekreter Yardımcısı Rüya Köksoy, TSE Tetkik görevlisi Hakan Şengel ve KTO Personeli katıldı.

Açılış toplantısının ardından TSE yetkilileri tarafından birimler ziyaret edilerek; yapılan çalışmalar, 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulamaları ve sisteminin etkinliği detaylı olarak tetkik edildi.

Gün boyu süren denetim sonrasında yapılan kapanış toplantısında TSE yetkililerine teşekkür eden Oda Genel Sekreter Vekili Mustafa Bekarlar; her denetimin bir eğitim olduğunu vurgulayarak, yapılan bu tür denetimleri, Oda olarak kendilerini geliştirmek adına önemli bulduklarını belirtti.

Bekarlar; “Üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarımızı günümüz şartlarına uygun olarak revize ediyor ve hizmetlerimizi bu doğrultuda sürdürüyoruz. Eksikliklerimizi fark edip zamanında iyileştirmeye özen gösteriyoruz. Önceliğimiz üye memnuniyeti. Üyemiz için faydalı olacağına inandığımız tüm yeniliklere açık bir Odayız. Üyelerimizin rekabet edebilirliklerini artırmak adına hizmet kalitemizi iyileştirmeye devam edeceğiz. Bugün sizler tarafından gerçekleştirilen denetimin de başarı ile sonuçlanması bizim için gurur verici. ” diye konuştu.

Denetimi değerlendiren TSE Yetkilileri ise, denetim sırasında Oda personelinin gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür ederek; “Kurum içerisinde özellikle personel arasındaki iletişim yapılan işlere yansımış durumda. Denetim esnasında herhangi bir uygunsuzluğa rastlamadık. Birimlerde ne yapıldığı, neye göre ve ne kadar sürede yapıldığı, birim talimatları, yetki ve sorumlulukları, karşılaşılabilecek riskler konusunda alınacak önlemler ve bunlar gibi kalite yönetim sistemini oluşturacak birçok detay başarılı bir şekilde oluşturulmuş. Ziyaret etiğimiz birimlerde gördüğümüz iyi uygulama örnekleri bizleri memnun etti. Seneye yapılacak tetkikte mevcut durumun çok daha iyi olacağına inanıyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz” ifadelerini kullandılar.