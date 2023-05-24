Kayseri Ticaret Odası'ndan Dubai'ye çıkarma

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri ve mobilya sektörü firma temsilcilerinden oluşan heyet, Dubai'ye çıkarma yaptı.

Kayseri Ticaret Odası heyeti, Dubai INDEX 2023 Mobilya ve Dizayn Fuarı Yurt dışı iş gezisi programı çerçevesinde Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ile Ticaret Ataşeleri Hacı Hasan Kaygısız, Ersoy Erbay ve Muhammed Emin Erkal'ı ziyaret etti. Ziyarette, Dubai Ticaret Ataşeliği tarafından yapılan sunumda, Birleşik Arap Emirlikleri ile alakalı geniş bir bilgilendirme yapılarak, ihracat odaklı büyüme hedefleri çerçevesinde ticari ilişkileri geliştirebilmek adına Dubai'deki yatırım imkanları ve ticari faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonunda Başkan Ömer Gülsoy, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ile Ticaret Ataşeleri Hacı Hasan Kaygısız, Ersoy Erbay ve Muhammed Emin Erkal'a Kayserispor forması ile plaket takdim etti. Ziyaret günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Kayseri Ticaret Odası heyetinde, Başkan Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Sırıklı, Ahmet Emre Sönmez ile Kayseri'den mobilya sektöründen Dubai INDEX 2023 Mobilya ve Dizayn Fuarı'na katılan firma yetkilileri yer aldı.