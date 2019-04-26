Kayseri-Trabzon dostluğu salona taşındı

Trabzon'da oynanan Okul Sporları Gençler Futsal Türkiye Birinciliği maçında Kayseri Arif Molu MTAL ile Trabzon Vakfıkebir A. İ.H. Lisesi arasında oynanan maç öncesinde iki takım oyuncuları ve salona gelen taraftarlar birlikte objektiflere poz verdi.

Trabzon Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 8'i kız toplam 16 takım, Türkiye şampiyonu olmak için mücadele ediyor. Bu maçlarda yaşanan bir olay ise Kayseri-Trabzon dostluğunu bir kez daha ortaya koydu. Erkeklerde karşı karşıya gelen Trabzon Vakfıkebir A. İ.H. Lisesi ile Kayseri Arif Molu MTAL takımının oyuncuları maç öncesinde birlikte objektiflere poz verdi. Bu güzel görüntüye tribünde bulunan taraftarlarda ortak oldu. Son yıllarda Kayserispor ile Trabzonspor taraftarları arasında atılan dostluk köprüleri her alanda meyvelerini verirken statların ardından bu görüntülerin salonda da yaşanması dikkat çekti. Dostluk içeresinde geçen maçı Kayseri ekibi 1-0 kazandı.