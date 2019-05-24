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Kayseri trafiğinde dikkat çeken görüntü

Kayseri’de çekilen görüntülerde, bir otomobilin arka koltuğu ve bagajında iki büyük kangal köpeğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kayseri'de çekilen görüntülerde, bir otomobilin arka koltuğu ve bagajında iki büyük kangal köpeğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'nda çekilen görüntülerde besicilik yapan vatandaşlar yaylaya giderken araçlarının arasına iki büyük kangal köpeğini koyarak yolda ilerledi. Arka koltuktaki kangal köpeğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Besicilik yaptıkları öğrenilen vatandaşlar, Erciyes Dağı eteklerinde sürülerinin bulunduğunu, kangal köpeklerini de bekçilik yapması için götürdüklerini söyleyerek, trafikte gözden kayboldu.

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