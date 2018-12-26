Kayseri, TÜBİTAK 4006'da Türkiye 6.'sı

Kayseri, Türkiye genelinde desteklenen 144 proje ile 6. sırada yer aldı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı; 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri bilim fuarlarına destek verilmesini amaçlamakta.

Türkiye genelinde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018-2019 çağrı döneminde yapılan 13 bin 541 proje başvurusunun değerlendirme süreci tamamlandı. Bunlardan 4 bin 678 proje kabul edildi. Kayseri, 144 proje ile Türkiye'de 6. sırada yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, projelerde emeği geçen başta Kayseri TÜBİTAK 4006 İl Temsilcilerine, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Ekibine, okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkürlerini bildirdi.

Ayrıca, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programlarından olan 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı sonuçları açıklandı. Yeşilhisar İlçesi Hızır İlyas Ortaokulunun hazırlamış olduğu proje, yine TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programlarından olan 4007 Bilim Şenliği Çağrısı sonuçlarında ise, Kayseri Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi ve Kayseri Bilim Merkezinin de projeleri de desteklenmeye karar verildi.