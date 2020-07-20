Kayseri Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin”Tüketici haklarını koruyormuş gibi davranarak tüketiciye eziyet ediyorlar”

Kayseri Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kocasinan Kaymakamlığı önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "Sarı Hakem Heyetleri istemiyoruz" diyerek, tüketici haklarının korunuyormuş gibi davranıldığını, aslında eziyet edildiğini söyledi.

"Tüketici Hakem Heyetleri tüketiciyi korumuyor ve üzerine düşen görevi yapmıyor" diyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin;”Bu ülkede tüketicileri koruyan bir kanun yapıldı. 25 senedir yürürlüktedir. Sürekli yeni sorunlarla yeni tuzaklara karşı bir takım tüketiciyi koruyucu hamleler ile işlevlerini sürdürüyor. Buna istinaden Tüketici Hakem Heyetleri kuruldu ve belli bir miktara kadar tüketici hakem heyetlerine müracaat yapılıyor. Bunun üzerine de tüketici mahkemelerine gidiyorsunuz. Tüketici Hakem Heyetleri adı üzerinde tüketiciyi korumaktır" dedi.

Başkan Şahin, "Tüketiciyi korumak için kurulan bir heyet maalesef buna uygun çalışmıyor. Bütün hakem heyetlerini işin içerisine almıyoruz. Bugün önünde bulunduğumuz Kocasinan Kaymakamlığının hakem heyeti gibi Türkiye'de bazı hakem heyetleri maalesef tüketicinin hakem heyeti gibi değil de bankaların hakem heyeti gibi GSM operatörlerini hakem heyeti gibi elektrik dağıtım şirketlerini hakem heyeti gibi çalışıyor. Defalarca kendilerini uyardık. Dedik ki; siz devletin bir kurumusunuz. Siz tüketiciyi korumak üzere tüketici kanununa istinaden tüketicini aldatılmaya, kandırılmaya dönük bir takım hamlelere karşı korunması amacı ile kuruldunuz sizin işleriniz bu, siz bankaları dert etmeyin, GSM operatörlerini dert etmeyin. Siz elektrik dağıtım şirketlerini neden düşünüyorsunuz. Onların zaten avukatları var, onların lobileri var. Siz tüketiciyi koruyun. Tüketiciyi korumak için kanun çıkartılmıştır. Bütün uyarılarımıza rağmen hiç hız kesmeden kararlar veriyorlar.” ifadelerine yer verdi

Bankaların vergi kaçırdığını söyleyen Şahin; “Bankalar öyle hamleler, öyle tuzaklar kuruyorlar ki. Konut kredisi veriyor bankalar. Bu konut kredisinde isteseniz de istemeseniz de ekspertiz ücreti alıyor sizden. Almış olduğu bu işlemden döküm verirken o tüketiciye orada ekspertiz ücreti yazmıyor. Tüketici daha sonra hakem heyetine geliyor, burada benden ekspertiz ücreti kesildi. Daha sonra diyorlar ki sizden alınmamış. Tüketici 90 bin TL kredi çekiyor 88 bin TL veriyorlar tüketiciye. 2 bin TL kesilmiş. Yani buraya sıkıntı gelmesin, burada rahat etsinler ama tüketici her türlü kandırılmaya yönelik harekete maruz kalsın" diyerek şunları söyledi:

"Ekspertiz ücreti ile ilgili aylardır uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Bankalar vergi kaçırıyor. Bankalar tüketicinin almış olduğu ekspertiz ücretini kendi adına fatura ettiriyor. Parasını ben veriyorum ama banka kendi adına fatura kesiyor. Bu alenen vergi kaçırmaktır. Bunla ilgili bir mahkeme kararı çıkarttık. Mahkeme, tüketici adına fatura kesilmemişse kesinlikle bu para iade edilmelidir diyor. Parayı tüketici vermişse eğer tüketiciye kesilir. Kaymakamlıkta ki arkadaşlar evine aldıkları buz dolaplarını, çamaşır makinalarını, koltuk takımlarının faturasını bankalara versinler, yazık bankalar vergiden düşsün. Bu mantık ile devam ediyorlar. Bunu söylemek zorunda bıraktılar. Elimde mahkeme kararı var. Tüketiciler birliği olarak, tüketici hakları konusunda yıllardır çalışan insanlar olarak asla sessiz kalmayacağız. Yarın emekli olduktan sonra asla tüketici işlemine dönük bir işlem yapmayacak insanlar bugün elimizde yetki var diye reddedip gönderiyorlar. Bu iş gönüllülük işi Bizler burada gönüllü olarak çalışıyoruz. Burada tüketici haklarını koruyormuş gibi davranarak tüketiciye eziyet ediyorlar. Buna sessiz kalamayız. Bu bir sadece uyarıdır. Eğer devam ederse bu işlemimiz bu eylemimiz bu tepkimiz daha da aratarak devam edecek. Bunu tüm Türkiye'nin bilmesini istiyorum.”

Şahin son olarak, "Sarı sendikaları çağrıştıran sarı hakem heyeti istemiyoruz. Biz bu ülkede yıllardır bir konudan şikayetçiyiz. Sarı sendikalar. İşçinin değil patronun yanında olan sendikalar. Patronun çıkarlarını koruyan sendikalar. Aynısını Tüketici Hakem Heyetlerinde yaşıyoruz. Tüketiciyi değil, satıcıları koruyan sarı Hakem Heyetleri istemiyoruz." dedi.