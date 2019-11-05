Kayseri Turizm Merkezi Olcak

Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin turizm merkezi olması için başta valilik olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalıştıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, turizm değerlerinin korunması ve geliştirilmesinin herkesin görevi olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Yeşilhisar'da incelemelerde bulundu. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç'ın ilk durağı özellikle Güney Amerikalılar için büyük anlam ifade eden 3'üncü yüzyılda Aziz Jorge'nin doğduğu ve yaşadığı Güzelöz Mahallesi oldu. Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın buradaki incelemelerinin ardından Soğanlı Mahallesi'ne geçti.

GÖZLEME PİŞİRDİ, SOĞANLI BEBEĞİ ALDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Soğanlı'da gözleme yapan kadınları da ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, gözlemeyi bizzat kendisi pişirdi. Gözleme yaparken 16-17 Kasım'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Gastronomi Çalıştayı'na da değinen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin lezzetlerini Türkiye ile paylaşacaklarını söyledi. Daha sonra Vali Günaydın ile birlikte Yılanlı Kilisesi'ni gezen Başkan Memduh Büyükkılıç, buradan Soğanlı Meydanı'na geçerek Soğanlı Bebeği yapan ve satan kadınları ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, burada Soğanlı Bebeği de aldı.

“DEĞERLERİMİZİ EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ”

Vali Şehmus Günaydın Soğanlı'da yaptığı açıklamada Güzelöz ve Soğanlı'da henüz değerlendiremediğimiz turistik değerlere sahip olduğumuzu belirterek, bu değerleri ekonomiye kazandırmak için gayret ettiklerini söyledi. Bu çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Vali Günaydın, “Bölgede Kapadokya ile bütünleşecek pek çok değerimiz var. Bunları bütünlük içinde hep beraber değerlendirmemiz lazım” diye konuştu.

“UYUMLU ÇALIŞMAMIZ ŞEHİR İÇİN KAZANIM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Valilik başta olmak üzere kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalıştıklarını ifade ederek “Uyum içinde çalışıyor olmamız şehrimiz için bir kazanım” dedi. Balon turizminin bölgede yapılacak olmasına da değinen Başkan Büyükkılıç, Kapadokya'nın merkezi niteliğindeki Soğanlı'nın balon turizmiyle birlikte ayrı bir değer kazanacağını söyleyerek “Turizm değerlerimizi korumayı ve geliştirmeyi amaçlamak hepimizin görevi olmalıdır” diye konuştu. 16-17 Kasım tarihlerinde yapılacak olan Gastronomi Çalıştayı'nı da hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Turizm, gastronomi olmadan olmaz. İnşallah Valimizin de duyarlılığı ile Kayseri'mizi turizm merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.