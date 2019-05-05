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Kayseri U-13 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-13 Futbol Ligi A Grubu’nda orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında Argıncık Esnafspor’u 2-1 mağlup eden Bayraktarspor puanını 6’ya çıkardı.

Kayseri U-13 Futbol Ligi A Grubu'nda orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında Argıncık Esnafspor'u 2-1 mağlup eden Bayraktarspor puanını 6'ya çıkardı.


Stat Argıncık 2 Nolu Saha


Hakem Hasan Can Gökçek


Saha Komiseri İlyas Öksüz


Bayraktarspor U13 Harun Reşit Kaya, Bayram Safa Çatalbaş, İsmail Yerlikaya, Ahmet Eren, Ali Eren Güneri, Bora Baran, Recep Efe Patat, Berkay Karaoğlu, Kaan Çaltak Selim Çorbacı, Ayberk Ateş


Argıncık Esnafspor U13 Burak Mutlu, Hüseyin Şengül, Cebrail Tuğsuz, Taner Tak, Emirhan Tahta, Burak Keleş, Mehmet Tanrıkulu, Mustafa Efe Çakır, Ali Çelik, Mert Köse, Doğu Kaan Çevik


Goller Dk.9 Bora Baran, Dk.55 Ahmet Eren (Bayraktarspor), Dk.25 Ali Çelik (Argıncık Esnafspor)

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