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Kayseri U-13 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-13 Futbol Ligi A Grubu’nda yoluna namağlup devam eden Erkiletspor, 3.

Kayseri U-13 Futbol Ligi A Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Erkiletspor, 3. hafta maçında karşılaştığı Barogücü'nü 7-0 yenerek üç puana uzandı.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakem: Mehmet Dönmez


Erkiletspor: Cumali Kahraman, Mesut Çelik (Dk. 36 Selahettin arkoç), Osman Karakuş (Dk. 49 Ali Taşbaş), Abdülsamed Yalçın, Ali Altuner, Yasin Doğan, Fikri Aslantaş (Dk. 44 Efe Can Eke), Taha Toprak (Dk. 32 Bilal Barış Kaya), Hayrettin Karabulut, Enes Tulgay, Mehmet Can Koyuncu (Dk. 55 Tunahan)


Barogücü: Yusuf Kaan Çavuş, Mustafa Özdemir, İbrahim Serdar, Ömercan Açıkgöz, Ayhan Aşdan, Umut kara, Burak Çalış, Arda Yıldız, Engin Veziroğlu, Emin, Osman Toksöz


Goller: Mehmet can Koyuncu dk. 16, Hayrettin Karabulut Dk. 21, Abdülsamed Yalçın Dk. 27, Fikri Aslantaş Dk. 32, Enes Tulgay Dk. 37, 52 ve 56 (Erkiletspor)


Kırmızı Kart: İbrahim Serdar Dk. 14 (Barogücü)


Kaçan Penaltı: Enes Tulgay Dk. 14 (Erkiletspor)

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