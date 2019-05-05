Kayseri U-13 Futbol Ligi A Grubu’nda yoluna namağlup devam eden Erkiletspor, 3.
Kayseri U-13 Futbol Ligi A Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Erkiletspor, 3. hafta maçında karşılaştığı Barogücü'nü 7-0 yenerek üç puana uzandı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakem: Mehmet Dönmez
Erkiletspor: Cumali Kahraman, Mesut Çelik (Dk. 36 Selahettin arkoç), Osman Karakuş (Dk. 49 Ali Taşbaş), Abdülsamed Yalçın, Ali Altuner, Yasin Doğan, Fikri Aslantaş (Dk. 44 Efe Can Eke), Taha Toprak (Dk. 32 Bilal Barış Kaya), Hayrettin Karabulut, Enes Tulgay, Mehmet Can Koyuncu (Dk. 55 Tunahan)
Barogücü: Yusuf Kaan Çavuş, Mustafa Özdemir, İbrahim Serdar, Ömercan Açıkgöz, Ayhan Aşdan, Umut kara, Burak Çalış, Arda Yıldız, Engin Veziroğlu, Emin, Osman Toksöz
Goller: Mehmet can Koyuncu dk. 16, Hayrettin Karabulut Dk. 21, Abdülsamed Yalçın Dk. 27, Fikri Aslantaş Dk. 32, Enes Tulgay Dk. 37, 52 ve 56 (Erkiletspor)
Kırmızı Kart: İbrahim Serdar Dk. 14 (Barogücü)
Kaçan Penaltı: Enes Tulgay Dk. 14 (Erkiletspor)