Kayseri U-13 Futbol Ligi A Grubu’nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında gol sesi çıkmayınca Kayserispor ile Talasgücü ekipleri 0-0 berabere kalarak haftayı 1’er puanla kapattılar.
Kayseri U-13 Futbol Ligi A Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında gol sesi çıkmayınca Kayserispor ile Talasgücü ekipleri 0-0 berabere kalarak haftayı 1'er puanla kapattılar.
Stat: Argıncık 1Nolu
Hakem: Emre Ünlü
Saha Komiseri: Mustafa Koçyiğit
Kayserispor: Yahya Berat Alemdar, Mehmet Kağan Yıldız, Korkmazcan Dernek, Efe Dikmen, Resul Ekrem Sarıkaya, Emin Burak Dursun (Dk. 32 Armağan Malik Çelik), Umut Türk, Yusuf Buğra Baykal, Arda Hasan Öğretir, Arda Kaya, Bekir Bakır
Talasgücü: Alim Sancak, Samed Öner, M.Enes İl, Recep Gözütok, Talha Karaevli, M.Cemil Altuntaş, Kemal Karataş, Muhammed Güneş, Melih Kanarya, Anıl Haris Güdek, Nihat Doymuş
Gol: Yok