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Kayseri U-13 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-13 Futbol Ligi A Grubu’nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında gol sesi çıkmayınca Kayserispor ile Talasgücü ekipleri 0-0 berabere kalarak haftayı 1’er puanla kapattılar.

Kayseri U-13 Futbol Ligi A Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında gol sesi çıkmayınca Kayserispor ile Talasgücü ekipleri 0-0 berabere kalarak haftayı 1'er puanla kapattılar.


Stat: Argıncık 1Nolu


Hakem: Emre Ünlü


Saha Komiseri: Mustafa Koçyiğit


Kayserispor: Yahya Berat Alemdar, Mehmet Kağan Yıldız, Korkmazcan Dernek, Efe Dikmen, Resul Ekrem Sarıkaya, Emin Burak Dursun (Dk. 32 Armağan Malik Çelik), Umut Türk, Yusuf Buğra Baykal, Arda Hasan Öğretir, Arda Kaya, Bekir Bakır


Talasgücü: Alim Sancak, Samed Öner, M.Enes İl, Recep Gözütok, Talha Karaevli, M.Cemil Altuntaş, Kemal Karataş, Muhammed Güneş, Melih Kanarya, Anıl Haris Güdek, Nihat Doymuş


Gol: Yok

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