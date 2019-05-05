Kayseri U-13 Futbol Ligi B Grubu’nda oynanan karşılaşmada tam 8 gol atılırken Esen Makina Belsinspor ile Demirspor sahadan 4-4’lük eşitlikle ayrıldı.
Kayseri U-13 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan karşılaşmada tam 8 gol atılırken Esen Makina Belsinspor ile Demirspor sahadan 4-4'lük eşitlikle ayrıldı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakem: Hakan Cankı
Esen Makina Belsinspor: Arif Çeri, Mustafa Eşkioğlu (Dk. 27 Berk Demirci), E.Yasir Ocaklı (Dk. 47 Enes Güney), Bedirhan Erdoğdu, M.Emin Deniz, Yasin Garip, H.Eren Kırbaç (Dk. 33 Abdullah Said Ünlüsoy), T.Samed Tatay, Murat Can Ulaş, Samet Özdemir, İbrahim Gülmez, Eray, Berkay Uzun, Burak Erkan, Ali Demir, Ahmet Hamdi, Abdullah Enes, Melih Bağcı
Demirspor: Halil Emir Gerçek, Semih Arslan, Buğra Berk Ekici (Dk. 40 Emre Demir), Onur Kaan Duran (Mustafa Kaan), Ümit Duran, Eren (Dk. 38 Ali Arsoy), Berkay Uzun, Ali Demir, Ahmet Hamdi, Abdullah Enes (Dk. 42 ErcanErtuğrul), Melih Bağcı
Goller: Murat Can Ulaş Dk. 17, M.Emin Deniz Dk. 32 ve 38, Yasin Garip Dk. 41 (E.M.Belsinspor), Ahmet Hamdi Dk. 21, Berkay Uzun Dk. 24, 50 ve 55 (Demirspor)