Kayseri U-13 Futbol Ligi fikstür çekimi yapıldı

Kayseri U-13 Futbol Ligi fikstürü 22 takımın katılımı ile Sümer Amatör Evi'nde çekildi.

Yapılan fikstür çekimi sonrasında bu sezon ligde mücadele edecek 22 takım iki ayrı gruba ayrıldı. 11 Takımlı iki grup halinde oynanacak olan lig tek devre lig usülüne göre oynanırken, her iki grupta her hafta birer takım BAY yapacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off'a yükselme hakkı elde edecek. Play-Off maçları ise çapraz eşleşmeli olarak eleme usulüne göre oynanacak. Play-Off finalini kazanan takım şampiyonluğa ulaşmış olacak. Futbol İl Temsilcisi Süleyman Özçınar, fikstür çekiminde yaptığı açıklamada karşılaşmaların 23 Nisan tarihinde başlatılacağını söyledi. Gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Kayseri Kalespor, Barogücü, Gültepespor, Erkiletspor, Trabzon 3861, Kayserispor, Doğa Gençlik, Argıncık Esnaf, Bayraktarspor, Erciyes idmangücü, Talasgücü Belediye

B Grubu: Anadolu Yıldızları, Hacılar Erciyes, Özvatan Gençlik, İncesu Erdem, İlbeyspor, OSB Atletikspor, Demirspor, Kılıçaslan Yıldız, Kocasinan Şimşek, E.M.Belsinspor, Kayseri Şekerspor.

A Grubu ilk hafta maçları

Gültepespor-Kayseri Kalespor

Erkiletspor-Erciyes İdmangücü

Trabzon 3861spor-Bayraktarspor

Kayserispor-Argıncık Esnafspor

Doğa Gençlikspor-BAY

B Grubu ilk hafta maçları

Hacılar Erciyes-Anadalu Yıldızları

Özvatan Gençlik-Şekerspor

İncesu Erdemspor-E.M.Belsinspor

İlbeyspor-Kocasinan Şimşekspor

OSB Atletikspor-Kılıçaslan Yıldız

Demirspor-BAY