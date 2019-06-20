Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası

Kayseri U-13 Ligi Yarı Final karşılaşmasında Kayseri Kalespor ile karşı karşıya gelen OSB Atletikspor, ilk yarısı 0-0 berabere biten maçın ikinci yarısında bulduğu goller ile rakibini 2-1 yenerek final maçında Kayserispor'un rakibi oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakem: Onur Öztal

Saha Komiseri: İlyas Öksüz

OSB Atletikspor: Gökmen Çetin, Kürşat Kollar, İsmail Can Önal, Furkan Sığırcı, Hasan Taha Irmak, Rıdvan Gazi İbiş (Dk. 20 Rasim Çelik), Yakup Nazik, Yasin Özkardaş, Mehmet Şimşek, Çağan Zeki Doğan (Dk. 52 Ahmet Haklı), Polat Çetin Kaya

Kayseri Kalespor: Resul Ünal, Bahattin Eker, Çağdaş Baran, Meriç Göktaş (Dk. 36 Arda Arıcıoğlu), Batuhan Dikmen, Muhammed Ali Çankaya, Gürkan Şahin, Mustafa Yılmaz, Taha Boydak, Kadir Uğur, Enes Yağmur

Goller: Yakup Nazik Dk. 32, Yasin Özkardaş Dk. 33 (OSB Atletikspor), Mustafa Yılmaz Dk. 40 (Kayseri Kalespor)