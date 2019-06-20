Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası

Kayseri U-13 Ligi Yarı Final karşılaşmasında Kayseri Kalespor ile karşı karşıya gelen OSB Atletikspor, ilk yarısı 0-0 berabere biten maçın ikinci yarısında bulduğu goller ile rakibini 2-1 yenerek final maçında Kayserispor’un rakibi oldu.
Kayseri U-13 Ligi Yarı Final karşılaşmasında Kayseri Kalespor ile karşı karşıya gelen OSB Atletikspor, ilk yarısı 0-0 berabere biten maçın ikinci yarısında bulduğu goller ile rakibini 2-1 yenerek final maçında Kayserispor'un rakibi oldu.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakem: Onur Öztal
Saha Komiseri: İlyas Öksüz
OSB Atletikspor: Gökmen Çetin, Kürşat Kollar, İsmail Can Önal, Furkan Sığırcı, Hasan Taha Irmak, Rıdvan Gazi İbiş (Dk. 20 Rasim Çelik), Yakup Nazik, Yasin Özkardaş, Mehmet Şimşek, Çağan Zeki Doğan (Dk. 52 Ahmet Haklı), Polat Çetin Kaya
Kayseri Kalespor: Resul Ünal, Bahattin Eker, Çağdaş Baran, Meriç Göktaş (Dk. 36 Arda Arıcıoğlu), Batuhan Dikmen, Muhammed Ali Çankaya, Gürkan Şahin, Mustafa Yılmaz, Taha Boydak, Kadir Uğur, Enes Yağmur
Goller: Yakup Nazik Dk. 32, Yasin Özkardaş Dk. 33 (OSB Atletikspor), Mustafa Yılmaz Dk. 40 (Kayseri Kalespor)