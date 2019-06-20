İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası

Kayseri U-13 Futbol Ligi yarı final karşılaşmasında Kocasinan Şimşkspor’u 4-1 mağlup eden Kayserispor adını finale yazdıran takım oldu.

Kayseri U-13 Futbol Ligi yarı final karşılaşmasında Kocasinan Şimşkspor'u 4-1 mağlup eden Kayserispor adını finale yazdıran takım oldu.



Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakem: İzzet Samur


Saha Komiseri: Süleyman Nar


Kayserispor: Yahya Berat Alemdar, Mehmet Kağan Yıldız, Korkmazcan Dernek, Hüseyin Aydın, Resul Ekrem Sarıkaya, Batuhan Özgan, Fuat Çağkan Batır (Dk. 60 Armağan Malik Çelik), Yusuf Buğra Baykal (Dk.38 Umut Türk), Arda Kaya, Arda Hasan Öğretir (Dk. 50 Mert Ali Alıcı), Bekir Kaan Bakır


Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Safa Tiryakioğlu, Şahin Kaya, Mehmet Kütük (Dk. 31 Arsen Bayburt), Umut Can Vatanbekçisi, Yusu f Çağlar, Abdullah Tatay, Süleyman Çetiner (Dk. 56 İsmet), Nuh Enes Gökçe (Dk. 40 Eren Karakaya), Yusuf Talha Dokyüz, Berkay İbiş, Onur Bağcı


Goller: Yusuf Buğra Baykal Dk. 1, Fuat Çağkan Batır Dk. 20, Arda Kaya Dk. 43 ve 50 (Kayserispor), Süleyman Çetiner Dk. 18 (Kocasinan Şimşekspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.