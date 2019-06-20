Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası

Kayseri U-13 Futbol Ligi yarı final karşılaşmasında Kocasinan Şimşkspor’u 4-1 mağlup eden Kayserispor adını finale yazdıran takım oldu.
Kayseri U-13 Futbol Ligi yarı final karşılaşmasında Kocasinan Şimşkspor'u 4-1 mağlup eden Kayserispor adını finale yazdıran takım oldu.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakem: İzzet Samur
Saha Komiseri: Süleyman Nar
Kayserispor: Yahya Berat Alemdar, Mehmet Kağan Yıldız, Korkmazcan Dernek, Hüseyin Aydın, Resul Ekrem Sarıkaya, Batuhan Özgan, Fuat Çağkan Batır (Dk. 60 Armağan Malik Çelik), Yusuf Buğra Baykal (Dk.38 Umut Türk), Arda Kaya, Arda Hasan Öğretir (Dk. 50 Mert Ali Alıcı), Bekir Kaan Bakır
Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Safa Tiryakioğlu, Şahin Kaya, Mehmet Kütük (Dk. 31 Arsen Bayburt), Umut Can Vatanbekçisi, Yusu f Çağlar, Abdullah Tatay, Süleyman Çetiner (Dk. 56 İsmet), Nuh Enes Gökçe (Dk. 40 Eren Karakaya), Yusuf Talha Dokyüz, Berkay İbiş, Onur Bağcı
Goller: Yusuf Buğra Baykal Dk. 1, Fuat Çağkan Batır Dk. 20, Arda Kaya Dk. 43 ve 50 (Kayserispor), Süleyman Çetiner Dk. 18 (Kocasinan Şimşekspor)