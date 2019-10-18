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Kayseri U-14 Basketbol Ligi

Kayseri U-14 Basketbol Ligi’nde oynanan karşılaşmada İstem Koleji, güçlü rakibi TED Koleji’ni 64-52 yenerek zirve için önemli bir avantaj elde etti.

Kayseri U-14 Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada İstem Koleji, güçlü rakibi TED Koleji'ni 64-52 yenerek zirve için önemli bir avantaj elde etti.


Salon: Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Ferhat Barut, Fatma Nur Gümüş


İstemKoleji: Hasan Özbey, Mustafa Çakıroğlu, Mustafa Tirli, Aybars Aydın, Yiğit Utku Çelebi, - Anıl Danış, Ahmet Elmağaçlı, Salih Özcan, Mahmut Aydınbelge


TED Koleji: Murat Yücel, Tura Genç, Erol Efe Oğuzırk, Arda Gültekin, Mahmut Arda Savaş, -Necip Arda Gözüküçük, Orhan Soyışık, Batuhan Dikmen, Kemal Murat, Mert Ali Yıldız, Batu Kömürcü, Avni Cıngıllı


İhraçlar: Mustafa Tirli ( İstem Koleji )


Periyotlar:


1. Periyot: 20-13 (İstem Koleji)


2. Periyot: 30-25 (İstem Koleji)


3. Periyot: 50-38 (İstem Koleji)


4. Periyot: 64-52 (İstem Koleji)

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